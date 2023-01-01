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Whaleportal 是一個比特幣期貨交易儀表板，您可以在其中找到有關比特幣市場的不同類型的信息。顯示的資訊包括比特幣融資利率、加密恐懼和貪婪指數、接受者買入/賣出比率等等。 Whaleportal 是專為比特幣（和加密貨幣）交易者設計的交易儀表板。

網站： whaleportal.com

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