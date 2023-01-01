在幾秒鐘內購買或出售比特幣和加密貨幣。 Nexo 是一個安全的加密貨幣交易所，您可以在其中立即購買、出售或交換比特幣和 20 多種其他頂級硬幣。 以最優惠的價格交易加密貨幣。從單一平台連接 10 多個流動性提供者並獲得盡可能最佳的價格。 Nexo Pro 為個人提供機構交易工具 - 現在費用降低 50%。

網站： pro.nexo.io

免責聲明：WebCatalog 與 Nexo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。