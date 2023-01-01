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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

您想讓與客戶的溝通盡可能有效嗎？ 在任何 iOS 裝置上安裝 Webim 線上諮詢服務應用程式。您將能夠透過回應客戶的請求並接收有關您網站的瀏覽量的最新資訊來快速幫助您的客戶。

網站： webim.ru

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