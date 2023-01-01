WaveBasis
app.wavebasis.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「WaveBasis」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
WaveBasis 是一個基於網路的軟體平台，用於技術分析和自動偵測艾略特波浪形態。它擁有一系列創新的專有工具，專為波浪分析師和交易者量身定制，並具有先進的模式識別引擎，可自動確定高機率、有效的艾略特波浪計數。我們獨特的智慧工具和強大的波計數掃描器有助於即時識別低風險的潛在交易機會，並解鎖基於價格模式的風險管理的關鍵。無論您是手動計算波浪，還是依靠自動化波浪計算，在交易中利用艾略特波浪的力量都變得前所未有的快捷和簡單……所有這些都內置了屢獲殊榮的專業水準圖表。
網站： wavebasis.com
免責聲明：WebCatalog 與 WaveBasis 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Bookmap
bookmap.com
ApeSpace
apespace.io
Fx Replay
app.fxreplay.com
Wisecut
app.wisecut.video
Coin Market Manager
app.coinmarketman.com
TinEye
tineye.com
Pattern Maker AI
patternmakerai.com
Seo Analiz
seoanaliz.ekayazilim.com.tr
Repper
repper.app
ComplyAdvantage
app.complyadvantage.com
Myfxbook
myfxbook.com
IQCent Pro
iqcent.pro