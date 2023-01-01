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在線上快速輕鬆地聘請專業的全球配音員。立即免費發布工作，並在幾分鐘內獲得專案的試鏡和報價。 Voices 是全球排名第一的語音市場，擁有超過 200 萬會員。自 2005 年以來，最大和最受歡迎的品牌都信賴 Voices 來幫助他們找到專業人士來實現他們的專案。

網站： voices.com

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