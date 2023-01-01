WebCatalog

LinkedIn

LinkedIn

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： linkedin.com

使用 WebCatalog 上「LinkedIn」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

LinkedIn 是一家美國商業和就業導向的線上服務公司，透過網站和行動應用程式營運。它於2003年5月5日推出，主要用於職業社交，包括雇主發布職位和求職者發布履歷。截至 2015 年，該公司的大部分收入來自向招聘人員和銷售專業人員出售其會員資訊的存取權限。自2016年12月起，它成為微軟的全資子公司。截至 2020 年 5 月，LinkedIn 在 150 個國家/地區擁有 7.06 億註冊會員。LinkedIn 允許會員（工人和雇主）在線上社交網路中建立個人資料和相互“聯繫”，這可能代表現實世界的職業關係。會員可以邀請任何人（無論是否是現有會員）成為「聯絡人」。

網站： linkedin.com

免責聲明：WebCatalog 與 LinkedIn 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

Robert Half

Robert Half

roberthalf.com

Indeed

Indeed

indeed.com

Alongside

Alongside

alongside.com

Meetsy

Meetsy

meetsy.io

YouCruit

YouCruit

youcruit.com

Eurowings

Eurowings

eurowings.com

WE t‪v‬

WE t‪v‬

wetv.com

LinkOut

LinkOut

linkout.network

talent3sixty

talent3sixty

talent3sixty.com

ING Australia

ING Australia

ing.com.au

RoundGlass Cross

RoundGlass Cross

cross.round.glass

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策