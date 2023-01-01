LinkedIn 是一家美國商業和就業導向的線上服務公司，透過網站和行動應用程式營運。它於2003年5月5日推出，主要用於職業社交，包括雇主發布職位和求職者發布履歷。截至 2015 年，該公司的大部分收入來自向招聘人員和銷售專業人員出售其會員資訊的存取權限。自2016年12月起，它成為微軟的全資子公司。截至 2020 年 5 月，LinkedIn 在 150 個國家/地區擁有 7.06 億註冊會員。LinkedIn 允許會員（工人和雇主）在線上社交網路中建立個人資料和相互“聯繫”，這可能代表現實世界的職業關係。會員可以邀請任何人（無論是否是現有會員）成為「聯絡人」。

網站： linkedin.com

免責聲明：WebCatalog 與 LinkedIn 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。