Veritas Technologies 是多雲資料管理領域的領導者。超過 80,000 家客戶（包括 87% 的財富全球 500 強客戶）依靠我們來幫助確保其資料的保護、可恢復性和合規性。 Veritas 因大規模可靠性而享有盛譽，可提供客戶所需的彈性，以應對勒索軟體等網路攻擊造成的破壞。沒有其他供應商能夠與 Veritas 的執行能力相媲美，透過單一統一的方法支援 800 多個資料來源、100 多個作業系統和 1,400 多個儲存目標。在我們的雲端規模技術的支持下，Veritas 今天正在實施其自主資料管理策略，該策略可減少營運開銷，同時提供更大的價值。

目錄 : Business 線上備份軟體

網站： veritas.com

免責聲明：WebCatalog 與 Veritas 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。