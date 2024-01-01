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Veritas Technologies 是多雲資料管理領域的領導者。超過 80,000 家客戶（包括 87% 的財富全球 500 強客戶）依靠我們來幫助確保其資料的保護、可恢復性和合規性。 Veritas 因大規模可靠性而享有盛譽，可提供客戶所需的彈性，以應對勒索軟體等網路攻擊造成的破壞。沒有其他供應商能夠與 Veritas 的執行能力相媲美，透過單一統一的方法支援 800 多個資料來源、100 多個作業系統和 1,400 多個儲存目標。在我們的雲端規模技術的支持下，Veritas 今天正在實施其自主資料管理策略，該策略可減少營運開銷，同時提供更大的價值。
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