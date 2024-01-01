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昨天，銷售一片混亂，充斥著無盡的電子郵件、遺失的附件、行動計畫電子表格，以及不知所措的前景。如今，銷售是透過 Valuecase 完成的。因此，潛在客戶可以更快地移動，賣家最終知道機會是否仍在移動。各種規模的銷售和客戶成功團隊都選擇 Valuecase 來吸引客戶、簡化協作並在過程中發現前所未見的見解。文件？共同行動計畫？廣告？借助 Valuecase，它們都位於一個美麗的空間中，只需單擊即可與潛在客戶共享。從第一次接觸您的產品，到銷售，再到入職，等等。

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