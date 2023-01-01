替代項 - Vaizle

Digivizer

digivizer.com

Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 3...