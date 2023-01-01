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Trading Economics 應用程式為用戶提供經濟日曆、匯率、股票市場指數、政府債券殖利率和商品價格。用戶還可以在經濟指標發布後立即收到提醒。設定金融市場的價格目標、價格變動、創紀錄的高/低警報。 TradingEconomics.com 擁有來自 200 多個國家的超過 3.8 億頁面瀏覽量，是全球參考。我們的數據是基於官方來源，而不是第三方數據提供商，我們的事實會定期檢查是否存在不一致。

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