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Nami交易所是越南團隊創辦的首批加密貨幣交易所之一。 Nami Exchange 行動應用程式可讓使用者存取 Nami 的生態系統並與近 1000 個加密貨幣對進行交易。該行動應用程式與 Nami Exchange 官方網站一起為用戶提供無縫、安全和優化的流暢交易體驗。

網站： nami.exchange

免責聲明：WebCatalog 與 Nami Exchange 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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