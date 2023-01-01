Nami交易所是越南團隊創辦的首批加密貨幣交易所之一。 Nami Exchange 行動應用程式可讓使用者存取 Nami 的生態系統並與近 1000 個加密貨幣對進行交易。該行動應用程式與 Nami Exchange 官方網站一起為用戶提供無縫、安全和優化的流暢交易體驗。

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