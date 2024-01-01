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Tonic.ai 透過消除隱私和資料可用性之間的權衡，使所有技術資料消費者的資料存取民主化。 Tonic 的解決方案合成了安全、高保真版本的生產數據，不含敏感資訊和 PII。 各行業的數百個客戶都依靠 Tonic.ai 來建立資料驅動的軟體並微調 ML 訓練模型。他們獲得生產數據的所有價值，而無需實際複製組織中的敏感數據，從而解鎖戰略數據資產以供跨職能使用，從工程到業務運營，甚至用於演示的銷售團隊。憑藉高品質的數據，團隊可以減少缺陷並加快交付速度，同時擁有強大的安全態勢
目錄:
Business
Synthetic Data Software

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