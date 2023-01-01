聰明的應用程式可以欺騙原始大腦來完成任務。生產力系統失敗。托多蘭特則不然。一套精心設計的限制和讚揚教會大腦的原始部分像我們渴望糖一樣渴望生產力。其他應用程式專注於儲存、組織和自動化無盡的待辦事項列表，而 Todorant 專注於重要的事情：完成任務。

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