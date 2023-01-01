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Second CRM 是一款屢獲殊榮的業務自動化解決方案，旨在利用互聯網和行動技術實現業務營運自動化，從而使中小型企業獲利。 Second CRM 專注於改善銷售和行銷、客戶支援和營運。 Second CRM 透過提供靈活、經濟高效且易於使用的應用程序，輕鬆適應大多數業務環境。 Second CRM 提供了跨銷售、行銷、支援和後端營運的客戶互動的單一視圖。 Second CRM 減少了工作量並加速成長，同時使公司能夠將 100% 的精力集中在重要的事情上——客戶。

網站： secondcrm.com

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