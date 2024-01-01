Cirqle 是一個最先進的影響者行銷平台，供廣告商進行端到端的創作者活動。該平台透過 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付費社交活動支援 100 萬創作者，以提高 RoAS、覆蓋率、參與度並降低客戶獲取成本。 The Cirqle 的軟體平台簡化了由創意策略師團隊支持的高品質影響者工作。工作範圍包括輕鬆啟動有影響力的品牌知名度和銷售，無縫批准/擴展內容以填充品牌管道，或快速測試新的（廣告）展示位置以促進成長。與他們自己的廣告 (BAU) 和傳統內容製作方法相比，與 The Cirqle 合作創作者製作內容時，客戶的整體製作和採購成本平均降低了 30-50%，同時 RoAS 和效能提高了 10 倍。

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網站： thecirqle.com

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