The Author Helper

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

在亞馬遜上出版可以是有利可圖且令人滿意的。它也可能是壓倒性的。作者助理套件旨在讓獨立作者擺脫電子表格、多種服務以及了解全局的苦差事。 TAHS 由作者為作者構建，是統治所有作者的唯一工具。 讀者連結。

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