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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

為您和您的客戶輕鬆安排時間。 您的時間非常寶貴，請利用它來擴展您的業務。我們將確保日常工作順利進行。我們釋放創造力，讓您能夠思考大局：做您喜歡的事情並獲得報酬。 現在，您終於有時間投入到您一直推遲的所有項目：會後調查問卷、影片宣傳片、更具吸引力的演示，或只是獲得充足的睡眠。

網站： introwise.com

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