Texties Author
author.texties.app
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Texties Author」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
你是作家嗎？使用 Texties 輕鬆發布您的故事。 Texties 是現代電子書。將故事體驗為角色之間的簡訊對話。作家：立即發布並分享引人入勝、豐富的故事！
網站： texties.lol
免責聲明：WebCatalog 與 Texties Author 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
ArcGIS StoryMaps
storymaps.arcgis.com
Falkon SMS
app.falkonsms.com
Punchbowl
punchbowl.com
Google Groups
groups.google.com
Statflo
app.statflo.com
Kenect
app.kenect.com
VisibleThread Writer
writer.visiblethread.com
Online Giving
onlinegiving.org
Cordless
app.cordless.io
Pastelink.net
pastelink.net
DreamPress
dreampress.ai
Character Count
charactercountonline.com