替代項 - Tekpon

PRmarketing.tools

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PRmarketing.tools 是公關和行銷工具（軟體和服務）的目錄。它可以讓您透過提供匯總的用戶滿意度指數以及促進選擇的各種功能來選擇最佳的公關和行銷工具。 PRmarketing.tools 也為 MarTech 產業提供與工具相關的促銷代碼、新聞、分析和數據。 PRmarketing.tools 的目錄包含以下工具： * 市場研究與行銷策略規劃。 * 打造您的品牌。 * 透過不同管道推廣您的品牌。 * 與您的受眾互動並自動化行銷活動。 * 將您的受眾轉化為潛在客戶和客戶。 * 留住您的客戶。 除了匯總的用戶滿意度指數外，我們還為每個列出的軟體和服務提供我們的評論，並讓用戶分享他們...