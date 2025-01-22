活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是在線上還是面對面進行，即時視覺效果都將有助於激發聊天、討論和辯論。 3. 從經驗中學習：演示結束後，下載結果並使用您所學到的知識來改進未來的會議、課程或會議。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。 該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。 立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全端線上調查軟體，協助您收集資料並使用相同工具執行定量和定性分析。其易於使用的軟體包括用於建立、分發和分析線上調查、民意調查、測試和測驗的產品。 QuestionPro 包括 350 多個免費調查範本和 40 多種問題類型、15 多種邏輯類型以及廣泛的調查報告。它提供了透過電子郵件、整合彈出視窗、簡訊、二維碼和社交媒體管道接觸受訪者的工具。其離線行動應用程式讓您即使在網路連線有限或沒有網路連線的區域也可以收集參與者的資料。您可以使用自訂主題、徽標、顏色等來標記您的調查。 其現成的自訂主題使您能夠使用徽標、顏色、字體等建立品牌調查。即時報告儀表板提供了調查績效的快速概覽，以及進一步深入分析的功能。它提供 40 多種定量和定性資料報告，可以匯出為 PDF、Word、SPSS 和 Excel 等標準格式。 QuestionPro 調查符合 GDPR、ISO 27001、HIPAA 等資料隱私和安全法規。它支援與 20 多個第三方應用程式集成，包括 CRM、行銷自動化和生產力工具。最重要的是，其客戶支援團隊每天 24 小時提供服務，以確保您的專案成功！ 它在 100 個國家/地區擁有超過 1000 萬用戶，20 多年來一直為財富 100 強公司、學術機構、小型企業和個人研究人員提供調查軟體。 立即嘗試 Essentials 帳戶。它終身免費，不需要信用卡，並具有 80 多項功能——調查軟體行業中最高的功能！
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一個負責內容、設計和互動性的人工智慧簡報創建工具。該平台允許用戶創建互動式演示文稿，速度比手動創建速度快 10 倍。 該平台由先進的機器學習模型提供支持，可產生獨特的內容並且不會重複。它包括吸引觀眾的互動問題，並提供多種語言的選項。 它還通過了 GDPR 和 ISO 27001 認證，確保為資料提供最佳保護。它還具有一系列功能，包括 PowerPoint 外掛程式、Microsoft Teams 應用程式、品牌選項、專業活動服務等。 用戶可以透過描述他們的主題、輸入演示和觀眾詳細資訊來開始，人工智慧將產生互動、設計和內容。 它還提供鼓舞人心的視覺效果和圖形，幫助創建令人驚嘆的簡報。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 600%，」Agorapulse 首席行銷長 Darryl Praill 說。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一種與受眾互動的工具。它簡化了問答會議、現場民意調查和會議，包括全體會議和市政廳聚會。其實即時問答、投票、評分和詞雲等功能非常直觀，可提高參與度。該工具還包括人工智慧助手，使民意調查創建和想法生成變得毫不費力。特別是對於工作會議，Feedbeo 確保每個人都可以參與並做出貢獻。這種包容性方法對於收集有價值的見解和做出更好的決策至關重要。使用 Feedbeo 輕鬆創建線上投票，使演示者能夠專注於他們的內容，而不是瀏覽複雜的軟體。其用戶友好型設計無需事先培訓，可立即輕鬆使用。這解決了將線上投票整合到其他簡報軟體中的長期問題，從而消除了整合的需要。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子商務商店，您可以在其中存取數千種 3D 資產，或者您也可以透過自己的資產獲利。 Breakroom 完全可自訂的 3D 環境提供了無限的創造潛力，可以按照您所看到的方式創建您的世界。而且，我們的 Unity SDK 為您提供了無限的自訂機會，讓您可以輕鬆上傳自訂區域、內容、遊戲或您的團隊設計的任何其他 3D 資產。解決方案 身臨其境的體驗 從電影節和時裝秀，到新書發表會和社交活動，Breakroom 一切皆有可能。透過沉浸式品牌體驗吸引數位領域的人們，激發觀眾互動。你有一塊空白畫布來創造任何你想要的東西——虛擬世界是你的牡蠣。數位總部透過完全可自訂的虛擬工作場所重新構想遠端工作。其特色包括會議室、辦公室、禮堂和員工可以相互聯繫和社交的社交空間。透過螢幕和網路攝影機分享、白板和訊息工具，您的數位總部將成為協作活動的中心。虛擬活動 虛擬活動平台可讓您以全新的方式與觀眾聯繫。透過適用於會議、社交活動、展覽等的 3D 虛擬活動解決方案，彌合實體活動和線上活動之間的差距，創造獨特且身臨其境的數位體驗來吸引觀眾。虛擬教室利用 Breakroom 的沉浸式、可客製化的虛擬教室將遠距學習帶入生活。學習者可以在 3D 教室中即時協作和參與，無論身在何處。透過內建的協作和評估工具創造真正的互動式學習體驗，以保持學習者的積極性和參與度。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 將觀眾參與和會議製作結合到一個應用程式中。讓您能夠展示任何內容並吸引每個人，而無需所有尷尬的過渡或摸索。 MeetMoji 適用於任何支援螢幕分享、面對面或同時支援兩者的線上會議平台。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一個針對員工參與度的即時投票和匿名問答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我們的用戶評為第一名，它為參與者（無論身在何處）提供平等發言權的機會，使虛擬會議和混合會議不容錯過。參與者可以使用 Vevox 應用程式自由互動，透過智慧型手機或筆記型電腦回答民意調查或參與問答。為您的員工提供發言權並聽取他們的反饋從未如此簡單。 是什麼讓它這麼好？ Vevox 是目前最直觀的員工敬業度技術，具有用戶友好的功能，這些功能已與像您這樣的客戶合作進行了微調。 Vevox 用戶表示，他們的混合通訊會議已經發生了轉變。入門快速簡單，該平台可以作為獨立工具獨立運行，也可以與您現有的會議技術（包括Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技術）無縫集成，為成功舉辦和參與混合會議提供一站式解決方案。讓您的會議更具互動性、民主性，而且更有趣！
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市場領導者，為民意調查、問答、調查、抽獎和其他受眾參與工具提供強大、靈活的互動平台。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一個網路平台，讓您能夠進行現場多人比賽。 - 無需下載應用程序，所有行動和桌面設備都可以輕鬆存取。 - 定製品牌功能可強調並使您的品牌看起來很特別。 - 測驗的遊戲化場景為參與者帶來難忘的體驗 - 為人力資源招募、培訓、行銷策略等提供有趣的解決方案。
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
LineUpr
lineupr.com
LineUpr 是領先的活動應用程式解決方案，使活動組織者能夠為其活動創建個性化且引人入勝的應用程序，適用於混合、現場或線上活動格式。憑藉其用戶友好的介面和廣泛的自訂選項，LineUpr 使活動組織者無需任何技術專業知識即可輕鬆設計和管理活動應用程式。該平台提供即時更新，確保與會者隨時掌握最新資訊。 LineUpr 還提供強大的與會者參與功能，包括調查、即時民意調查和網路功能，促進互動並收集有價值的回饋。此外，LineUpr 具有成本效益的定價計劃使其成為各種規模活動的有吸引力的選擇。透過造訪我們的網站 (https://lineupr.com) 或直接與我們聯繫，了解 LineUpr 如何提升您的活動體驗並簡化組織者和與會者之間的溝通。以下是您應該考慮將LineUpr 作為下一個活動應用程式解決方案的5 個論點： 1. 使用者友好的介面：LineUpr 以其直觀且用戶友好的介面而聞名，使活動組織者可以輕鬆創建和管理他們的活動應用程序，而無需使用需要廣泛的技術知識或編碼技能。如果您組織許多活動，您可以輕鬆複製舊活動或重複使用舊應用程式中的現有內容，這可以節省大量時間。 2. 客製化選項：該平台提供廣泛的客製化選項，允許組織者根據其特定需求自訂活動應用程式。這包括設計應用程式佈局、添加活動時間表、演講者資料、互動式地圖和其他相關內容的能力。 3. 即時更新和通知：LineUpr 允許組織者對活動應用程式進行即時更新，確保與會者始終掌握最新資訊。它還提供帖子通知，使組織者能夠直接向應用程式用戶發送重要公告和更新。 4. 與會者參與功能：此平台提供增強與會者參與度的功能，例如調查、即時民意調查和網路功能。這些功能可以幫助促進參與者之間的互動並收集有價值的回饋。與會者可以互相聊天、分享聯絡方式或安排約會。 5. 成本效益：LineUpr 的定價模型旨在具有成本效益，特別是對於小型活動或預算有限的組織。它根據活動的規模和持續時間提供不同的定價計劃，為各種活動類型提供靈活性。只需幾百美元即可創建一個活動應用程序，使其成為業內性價比最高的應用程式之一。全球數以千計的活動策劃者正在使用 LineUpr！您只需在 https://lineupr.com 建立免費帳戶即可嘗試。請隨時與我們聯繫，我們很樂意為您提供演示並回答您的所有問題！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Groupize
groupize.com
Groupize 是現代會議管理的首選解決方案。 Groupize 是一個專為各種規模的團體、會議和活動而設計的易於使用的綜合平台，將差旅、支出和合規性統一起來，同時為策劃者和與會者提供令人驚嘆的體驗。 Groupize 支援各種規模的會議，將規劃和組織、旅行物流、支出管理和注意義務集中在任何人都易於使用的便利平台上。無論是會議、場外銷售、小型公司會議、培訓和入職靜修、招聘和賓客旅行，還是專案和團隊旅行，Groupize 都涵蓋廣泛的用例，因此公司可以將其會議管理整合到一個地方。從採購到與會者管理和註冊，到注意義務跟踪，再到綜合旅行預訂，基於雲端的平台可自動化並簡化企業會議和活動規劃的後勤工作，從而節省團隊的時間來專注於最重要的事情。憑藉簡單的基於 SaaS 的定價、可自訂的計劃和集中的支出可視性，Groupize 可以幫助公司停止在會議上超支，從而為負擔過重的團隊節省成本並優化資源。對於與會者來說，Groupize 提供了一個現代、消費者友好的應用程序，可以輕鬆註冊、預訂旅行和參與活動，從而提高參與度。與 Concur Travel and Expense 的無縫雙向整合可確保客戶取得差旅計畫節省的費用、管理政策並全面自動化支出追蹤。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款互動式簡報軟體，可協助您在線上或現場商務會議、大會、研討會等期間與觀眾互動。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一個端到端活動管理解決方案，可確保活動安全、智慧和高效。
run.events
run.events
run.events 是一款針對專業活動和會議組織者的全球人工智慧驅動的 SaaS 企業管理軟體。該解決方案旨在易於設定和使用，是一個基於雲端的事件管理平台，包含企業管理功能和事件管理元件，以及可在當今所有平台上使用的強大行動應用程式解決方案。該平台允許客戶創造有價值的親身體驗、發展有影響力的社群並擴大品牌，同時提供活動採購、註冊、活動行銷、差旅管理、潛在客戶掃描和投資回報率報告等服務。可以合理地假設 run.events 將成為您運行業務所需的唯一軟體解決方案。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一個建立社群並促進網路交流的活動平台！遊戲化您的活動、人工智慧連線、與與會者或員工聊天。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企業影片平台，用於創建具有專業外觀的視聽內容和線上活動，具有出色的視覺和互動體驗，可幫助您脫穎而出，最大限度地提高觀眾參與度並改善內容策略的結果。 Watchity 的競爭優勢在於其獨特而全面的組合，包括數據驅動的活動和內容管理功能、專業直播和點播影片製作、多通路網路、內部網路和社群媒體分發以及觀眾參與和互動。 Watchity 為網路研討會和互動活動、社交網路串流媒體以及視訊錄製和編輯提供具體的解決方案，以提高內容水平並將其轉化為難忘的體驗，以喚醒觀眾的更多情感並強化品牌定位。 ** 社群影片 - 為社群媒體製作內容和活動： - 現場活動和視聽內容的製作和分發簡單快速。 - 適合每個社交網路的類似電視的視頻，包含圖表、場景、過渡等等。 - 跨所有社交媒體帳戶的多流，具有適應的格式和無限的容量。 - 從直播中產生剪輯並輕鬆分享，無需等待直播結束。 ** 網路研討會和活動 - 創建互動且專業的網路研討會和活動： - 透過登陸頁面、註冊、電子郵件自動化、互動和報告對事件進行端到端管理。 - 動態、類似電視的視頻，包含圖形、場景、過渡等等。 - 安全、使用者友善的互動式活動室，配有全高清串流媒體和觀看控制。 - 嵌入程式碼以將活動室整合到您自己的網站或入口網站中，並根據您的品牌對其進行完全自訂。 ** 內容中心 - 為您的公司入口網站錄製、編輯和分享影片： - 上傳您的影片、新增標籤、分類到集合中、保護它們並向您的觀眾發布。 - 使用網路攝影機錄製影片並對其進行編輯以添加簡介、字幕、背景音樂等。 - 基於瀏覽器的嵌入式影片播放器，具有自適應多位元速率串流和進階觀看控制。 - 影片分析，用於發現和分析有關觀眾內容消費的所有資訊。
EventLink
eventlink.com
EventLink 提供從創意設計和開發解決方案到活動和專案管理、差旅支援、倉儲、培訓和教學設計、媒體整合和資產管理的一切服務。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信
boothX
boothx.app
在當今快節奏的商業世界中，有效的活動管理對於公司創造有影響力的體驗並與潛在客戶建立聯繫至關重要。隨著技術的興起，活動組織者越來越依賴創新工具來簡化營運並最大限度地提高投資回報。最近推出的此類解決方案是 BoothX。這個尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活動或貿易展覽的投資回報率、增強潛在客戶開發並降低成本。透過潛在客戶檢索應用程式輕鬆捕獲和管理潛在客戶任何活動最重要的方面之一就是潛在客戶的生成。 BoothX 透過提供適用於 iOS 和 Android 的強大的潛在客戶檢索應用程式來簡化此過程。參展商可以透過掃描與會者證卡或掃描名片或手動輸入資訊來快速、輕鬆地擷取潛在客戶。這消除了對繁瑣的紙質方法的需要，並確保不會錯過任何潛在的線索。追蹤與活動相關的費用參加貿易展覽或活動通常涉及大量的財務投資。從展位租金和差旅費到宣傳材料和人員配備，管理活動成本可能是一項具有挑戰性的任務。然而，boothX 憑藉其整合的費用追蹤功能來救援。該平台使組織能夠輕鬆記錄和監控與每個事件相關的費用。從追蹤展位建造成本到餐飲和行銷材料，boothX 提供了一個集中平台來管理所有與活動相關的費用。這種全面的費用追蹤系統使企業能夠分析其支出模式，識別節省成本的機會，並為未來的事件做出明智的決策。透過清楚了解其財務狀況，活動組織者可以優化預算分配並最大化投資回報。透過降低宣傳品成本來實現永續發展傳統上，活動通常涉及製作大量印刷宣傳品，例如小冊子、傳單和名片。然而，boothX 透過提供數位替代方案來鼓勵更永續的方法。參展商可以利用該平台的抵押品（文件）功能來創建和分發其宣傳材料的電子版本。透過減少對印刷材料的依賴，企業可以大幅降低與印刷、運輸和儲存相關的成本。此外，這種環保方法符合全球日益重視的永續發展和企業社會責任。透過 BoothX，參展商可以有效地展現他們對環境的承諾，同時也能節省金錢。透過電子郵件與客戶進行直接接觸 在當今的數位時代，及時有效的溝通是建立牢固的客戶關係的關鍵。 BoothX 認識到了這一點，並透過其整合的電子郵件功能為參展商提供了與潛在客戶的直接接觸點。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Sparxo
sparxo.com
創造更好的活動。在您的網站上出售門票。適合您發展品牌、社群和 SEO 的活動票務解決方案！還可以辦理登機手續和 POS！
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一個自助服務平台，您可以透過虛擬或面對面方式出售門票或預訂您的活動或課程。今天就報名吧！
Time.ly
time.ly
及時的活動票務軟體是一個基於網路的全方位服務活動票務系統。控制活動門票銷售。線上和售票處出售虛擬和現場活動的門票。 - 透過白標解決方案增加網站流量並提升您的品牌，讓您掌控您的活動品牌。 - 支援所有類型的活動，如藝術、音樂、運動和旅遊。 - 與任何類型的活動場所相容：劇院、博物館、當地景點、節慶等。 - 易於設定、學習和使用。 - 行動友善。 - 簡單安全的結帳。 - 即時報告和分析。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。
VeeSpaces
veespaces.com
展覽套件 展覽變簡單！參加現場貿易展？試試 VeeSpaces 數位展覽套件。使用自訂二維碼建立徽章以進行資訊交換。取得用於潛在客戶捕獲和整合的行動應用程式。建立 3D、VR 和 AR 產品演示以增強買家體驗。即使在活動結束後，您的展位仍保持 24*7*365 活躍，將它們重新用於您的下一次活動。對於參加活動的企業/專業人士、活動組織者很有用！
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推廣和銷售活動門票最簡單的平台。 Ticketbud 的活動註冊軟體可讓您在 5 分鐘內完成設定並出售門票。我們的內部處理器每天為您提供付款，這意味著您不再需要等到活動結束後才能獲得付款！最後，我們的客戶體驗團隊能夠熟練地為您提供所需的任何協助。
Big Tickets
bigtickets.com
一個易於使用且功能強大的平台，用於管理、執行和發展您的活動。我們的活動票務軟體提供了一個完整的平台，其功能著重於行銷、現金流量和分析。我們不懈地努力為所有活動開發一種解決方案。如今，Big Tickets 已成為盧克布萊恩農場之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等數千家組織的首選平台。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。