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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位於安大略省渥太華的加拿大跨國電子商務公司。它也是其專有電子商務平台的在線商店和零售銷售點系統的名稱。 Shopify為在線零售商提供一套服務“包括付款，營銷，運輸和客戶參與工具，以簡化為小商人運營在線商店的過程。截至2019年6月，2018年日曆的總商品總額超過411億美元。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Wix
wix.com
使用Wix充滿信心地在線建立和擴展業務。借助閃電般的網絡性能，企業級安全性和可靠的基礎結構，您可以放心，您的網站將始終啟動並運行。借助Wix，您可以獲得更多的網站構建器 - 從在線安排到付款，深厚的品牌和電子商務解決方案，您可以朝任何想要的方向帶來您的網站。在網上管理業務時，它從來沒有更直觀，使用領先的SEO和營銷工具，高級分析甚至移動應用程序，您可以從任何地方掌握一切。加入數百萬使用Wix來幫助他們實現在線目標的用戶。 Wix的主要功能是什麼？ *智能拖放編輯器以直觀地創建您的網站 * 900多個戰略性設計的網站模板 *高級SEO功能以優化搜索引擎 *強大的電子商務解決方案來管理您的商店和在線銷售 *在線調度軟件可為客戶提供無縫的預訂體驗 *內置營銷工具，以幫助在線管理和發展您的業務 *完整的博客功能，可以幫助您發展忠實的受眾並獲利內容 *全棧Web開發工具用於自定義功能
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工廠產品客製化領域的全球領導者，使品牌能夠進行獨特的創新，減少與第三方零售商的競爭，並提高利潤和轉換率。 Spectrum 開發具有一流 3D 視覺化功能的定製程式。對於成功的客製化計劃，產品必須滿足客戶的期望，因此我們從工廠層級開始整合工作。這項重點使得與 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客戶的整合成功率達到 100%。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是總部位於紐約市的視頻託管，共享和服務平台。 Vimeo以無廣告的方式運營，而是通過提供視頻創建，編輯和廣播工具，企業軟件解決方案的訂閱計劃和提供軟件作為服務（SaaS）來獲得收入，以及用於視頻專業人士與客戶和其他專業人員建立聯繫。 Vimeo專注於在各種設備上傳遞高清視頻。 該網站最初是由傑克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克萊因（Zach Klein）於2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之間分享幽默視頻，儘管卻支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收購了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5億美元的價格收購了YouTube之後，IAC指導了更多的努力，以與YouTube競爭，重點是提供精心策劃的內容和高清視頻，以區分自己與其他視頻共享網站。洛德威克（Lodwick）和克萊因（Klein）最終於2009年離開，IAC實施了更具公司為中心的結構來建立Vimeo的服務，而現任首席執行官Anjali SUD自2017年7月以來就已經到位。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美國金融服務和軟件，作為總部位於美國加利福尼亞州舊金山的服務（SaaS）公司。該公司主要為電子商務網站和移動應用程序提供付款處理軟件和應用程序編程界面（API）。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Klarna
klarna.com
將任何購買都分成4款免費付款。在線或店內，Klarna應用程序很容易。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
ShipStation
shipstation.com
使用電子商務賣家的第一選擇 ShipStation 匯入、管理和運送您的訂單。我們與 150 多個最受歡迎的市場、購物車和營運商整合。另外，您可以根據需要擁有任意數量的銷售管道和運營商。透過 ShipStation，您可享高達 82% 的承運商獨家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售價格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即開始 30 天免費試用，防止錯誤並將您的運輸時間縮短一半。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是將在線商店添加到任何網頁或社交媒體個人資料中的最簡單方法。 Lightspeed的Ecwid在175個國家 /地區使用了數十萬個商家，無論您身在何處，都需要您所需的一切：通過您的網站，Instagram，Facebook，Amazon或Google購物。借助Ecwid的銷售點集成，電子郵件營銷集成和專用移動應用程序，您可以隨時隨地管理營銷，銷售和銷售。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Veeqo
veeqo.com
免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體，以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣：立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判，無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶，您可以隨時連線。自動費率選擇：透過費率購物，自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤，節省時間。快速大量出貨：Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則：提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循您預設的指南來提供最佳標籤。 Veeqo 還配備了豐富的強大功能，讓您告別將多種工具打包在一起的電子表格。庫存控制：您所有商店的庫存自動更新。再見，電子表格！你好，安心。使用您的行動裝置挑選：使用我們的掃描器或您的行動裝置幫助您更快地挑選、包裝和運輸正確的物品，同時大大降低發送錯誤物品的風險。報告和預測：Veeqo 追蹤和組織您的所有銷售數據，使規劃、採購和發展您的業務變得輕而易舉。 Veeqo 簡單。亞馬遜信任。作為亞馬遜家族的一部分，Veeqo 提供值得信賴的資料安全和亞馬遜帳戶保護，防止延遲交貨和負面回饋（如果您準時發貨）。 Veeqo 是 Shopify Plus 認證應用程式 Shopify Plus 認證應用程式計劃為最大的 Shopify 商家提供支持，幫助他們找到建立和擴展業務所需的應用程式和解決方案。該計劃專門針對 Shopify 合作夥伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about)，他們提供一定程度的產品品質、服務、效能、隱私和支持，以滿足 Shopify Plus 商家的高級要求。
Braintree
braintreepayments.com
透過處理 PayPal、Venmo、信用卡和金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 的線上支付解決方案吸引更多買家並提高轉換率。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
LexisNexis
lexisnexis.com
Lexisnexis Legal＆Professional是法律，監管和業務信息和分析的全球領先提供商，可幫助客戶提高生產力，提高決策和成果，並促進世界各地的法治。 Lexisnexis幫助律師贏得案件，更有效地管理其工作，更好地為客戶服務並發展其實踐。 Lexisnexis可以幫助公司更好地了解自己的市場，監視其品牌和競爭，並減輕業務風險。 Lexisnexiss與大學合作教育學生，Lexisnexis通過使法律可訪問並加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 Lexisnexis與領先的全球協會和客戶合作，以收集針對戰爭罪犯的證據，並提供打擊人口販運的工具。 Lexisnexis Legal＆Professional為全球10,000多名員工的130多個國家 /地區的客戶提供服務，是Relx Group的一部分，Relx Group是全球信息和分析提供商，用於各行業的專業和商業客戶。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一個綜合性電子商務平台，使企業能夠輕鬆創建和管理線上商店、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸和行銷其品牌。 Zoho Commerce 的業務涵蓋全球並覆蓋 30 多個國家/地區，為商家提供一站式解決方案，提供整合的生態系統，簡化電子商務營運並消除對編碼專業知識的需求。
Helium 10
helium10.com
Helium 10是由超過2,000,000個電子商務企業家，代理商和主流全球品牌信任的全合一軟件平台，通過提供準確的，數據驅動的解決方案來推動其在亞馬遜上的業務增長。總部位於加利福尼亞州爾灣的氦氣10賦予企業家，擁有數據，持續的教育和社區支持的力量，以最大程度地發揮其潛力和蓬勃發展，並在電子商務的未來中蓬勃發展。從尋求機會的人到企業家，再到全職賣家，企業，代理商，以及介於兩者之間的每個人，在劇本中，氦氣10冠軍企業家精神，以建立，成長和擴展有意義且堅定不移的電子商務業務。為了最大化您在亞馬遜/沃爾瑪上的銷售，優化您的業務，只是銷售更多，請訪問我們：www.helium10.com。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的資料分析和洞察工具。透過提供有關熱門產品、才華橫溢的影響者、熱門短視頻、優質直播、市場研究、競爭分析的信息，我們可以幫助TikTok 商店賣家/品牌/創作者/附屬機構做出更好的數據驅動決策，以增加其銷售額和收入，並提高日常營運效率。
Triple Whale
triplewhale.com
我們幫助您獲得更準確的數據，將所有管道整合到一處，以便您可以為您的電子商務業務做出更好、更快的決策。 Triple Whale 是世界上第一個一體化電子商務作業系統。憑藉強大的數據聚合、可視化和改進的歸因跟踪，Triple Whale 為電子商務公司提供了重要指標的清晰、快速和透明的視圖。我們談論的是貢獻利潤（按產品、行銷活動細分，無論您想要什麼）、真實 AOV、回報、新客戶每次轉換費用等指標。自訂您需要的指標，以準確計算您需要的內容，並將其新增至儀表板中，您可以在其中即時監控它。在您的團隊中共享它，這樣您最終就可以在整個公司（從媒體購買者到首席執行官）中獲得單一的事實來源。 Triple Whale 與 Shopify、Klaviyo 和 Facebook 等頂級應用程式和網路無縫集成，提供業務績效的整體視圖，在一個可自訂的儀表板中匯總您的所有行銷數據。 Triple Whale 也是唯一一款為 iOS 和 Android 提供全功能行動應用程式的軟體解決方案，讓客戶隨時隨地存取即時效能資料。與其他依賴建模數據和猜測歸因的工具不同，Triple Whale 使用其專有的第一方數據直接追蹤客戶購買數據，直到廣告層級並跨越不同管道。此外，Triple Whale 還提供無限的用戶和商店整合、自動電子郵件和Slack 報告、平均值、中位數和眾數AOV 數據、LTV 和同類群組分析、產品旅程以及一系列其他強大功能，致力於讓電子商務公司更透明地了解他們的數據。借助 Triple Whale，行銷人員最終可以： - 從世界任何地方隨時隨地訪問實時績效數據 - 減少爭論數據的時間，而將更多時間用於發展業務 - 知道歸因已開啟，高枕無憂，自信地消費點-為他們的團隊提供準確、易於使用的自動化報告
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
CafePress
cafepress.com
透過客製化 T 卹、貼紙、海報、咖啡杯等來慶祝每個人的獨特身份和熱情。歡迎大家。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以來，Big Cartel 已幫助世界各地的人們售出了超過 35 億美元的作品。我們 100% 獨立，致力於幫助創作者、藝術家、製造商和小品牌開設商店並開始做他們喜歡的事情謀生。我們是一個緊密團結的小團隊，致力於讓 Big Cartel 變得強大且易於使用。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初創公司，通過SaaS（軟件作為服務）模型提供貨運跟踪。它成立於2011年贏得新興周末香港和全球啟動戰役之後。自2014年5月，AFTSHIP從IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）獲得了100萬美元的A系列投資。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Yoti
yoti.com
Yoti年齡驗證結合了AI技術，反欺騙和文檔真實性檢查的結合，因此您可以對客戶的年齡充滿信心。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 為那些想要更聰明地銷售、更容易銷售、更快銷售和銷售更多的線上企業重新設計了訂閱計費和聯盟行銷管理。利用先進的開箱即用工具（例如可自訂的結帳選項、催款管理、購物車恢復、轉換工具等等）提高您的銷售額、留住更多客戶並增加經常性收入。借助大量第三方整合、強大的 API 和行動應用程序，擁有充分的靈活性和能力來管理您的業務。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
Dropified
dropified.com
Dropified 讓您能夠自動化您的 eBay/AliExpress 直銷業務，或推出您自己的客製化品牌補充品，直銷給您的客戶。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一個免費的基於網路的應用程式。它允許您從任何地方在一個簡單而安全的網站中使用和管理業務應用程式。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
SellerLegend
sellerlegend.com
對您的亞馬遜銷售進行強大的亞馬遜分析準備好發現市場上最強大的應用程式：亞馬遜賣家在一個地方管理其業務所需的所有金融工具！帶我們免費乘車 21 天免費 |無風險 |在試用結束前隨時取消重新發現您的 SellerCentral 數據…主頁閱讀更多 ”
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Fullstory 的行為資料已為 AI 做好了準備。企業不再浪費無數的時間和資源來分析資料來源、更新不完整或不正確的資料、跨團隊定義資料集以及重新格式化資料以整合到現有技術堆疊中。透過基於即時操作和數據的即時個人化體驗和準確預測，團隊可以花更少的時間進行分析，並將更多的時間用於增加收入。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
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