Veeqo

veeqo.com

免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體,以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣:立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判,無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶,您可以隨時連線。自動費率選擇:透過費率購物,自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤,節省時間。快速大量出貨:Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則:提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循您預設的指南來提供最佳標籤。 Veeqo 還配備了豐富的強大功能,讓您告別將多種工具打包在一起的電子表格。庫存控制:您所有商店的庫存自動更新。再見,電子表格!你好,安心。使用您的行動裝置挑選:使用我們的掃描器或您的行動裝置幫助您更快地挑選、包裝和運輸正確的物品,同時大大降低發送錯誤物品的風險。報告和預測:Veeqo 追蹤和組織您的所有銷售數據,使規劃、採購和發展您的業務變得輕而易舉。 Veeqo 簡單。亞馬遜信任。作為亞馬遜家族的一部分,Veeqo 提供值得信賴的資料安全和亞馬遜帳戶保護,防止延遲交貨和負面回饋(如果您準時發貨)。 Veeqo 是 Shopify Plus 認證應用程式 Shopify Plus 認證應用程式計劃為最大的 Shopify 商家提供支持,幫助他們找到建立和擴展業務所需的應用程式和解決方案。該計劃專門針對 Shopify 合作夥伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about),他們提供一定程度的產品品質、服務、效能、隱私和支持,以滿足 Shopify Plus 商家的高級要求。