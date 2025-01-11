電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了CollegeHumor 和Vimeo，在Google 以超過16.5 億美元收購YouTube 後，IAC 將更多精力投入到Vimeo 上，與YouTube 競爭，專注於提供精選內容和高清視頻，以區別於其他視頻共享網站。 Lodwick 和 Klein 最終於 2009 年離開，IAC 實施了更以企業為中心的結構來建構 Vimeo 的服務，現任執行長 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：www.helium10.com。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
Bright Data
brightdata.com
作為 Bright Data 的洞察產品，我們利用全球最大的資料收集平台無與倫比的規模、技術和全球影響力。我們獨特的通路使各類品牌和零售商能夠全面、即時地了解線上市場和競爭對手，從而獲得無與倫比的競爭優勢。透過 Bright Insights，您可以利用數據驅動的電子商務洞察和無與倫比的數據覆蓋範圍。透過追蹤競爭對手的表現、市場佔有率和新產品來獲得競爭優勢。控制您的品類、保持領先趨勢並優化電子商務運營，以幫助您輕鬆增加線上銷售額並管理庫存水準。
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家數位商務和支付供應商，幫助公司透過多種管道銷售產品和服務，透過多個接觸點獲取客戶，提高客戶保留率和收入，利用更聰明的支付選項和訂閱計費模式，並最大限度地提高銷售轉換率。該公司的客戶包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球許多其他公司。 Avangate 於2017 年3 月收購了2Checkout (www.2checkout.com)。整合的經常性收入管理- 利用新的分銷管道更多資訊www.2checkout.com
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的電子商務速賣通工具之一，可讓您處理速賣通的大量訂單並進行付款。透過 Dsers，您只需單擊即可從全球速賣通找到多個供應商選項。它使您能夠連接和管理供應商，在短短幾秒鐘內下多個訂單，並從您的商店或 Paypal 帳戶自動追蹤它們。 Dsers 提供供應商最佳化功能，為您的所有產品找到更好的供應商，並以更好的評級和更便宜的價格範圍促進相同產品的更好銷售。此外，您只需點擊幾下滑鼠，即可立即找到替代供應商，而不是目前的供應商。用戶還可以選擇透過 Dsers 批量訂購，從而節省時間和精力。用戶還可以從多個全球速賣通供應商創建不同的產品包，以獲得折扣、優惠和降價。您只需在 Dsers 網站上建立帳戶並設定您的線上商店即可免費試用 Dsers。
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商務推動者，可與行動友善的網路商店一起上線並在 WhatsApp 上接受訂單。可以想像為面向大眾的 Shopify，每月只需 1 美元！
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工廠產品客製化領域的全球領導者，使品牌能夠進行獨特的創新，減少與第三方零售商的競爭，並提高利潤和轉換率。 Spectrum 開發具有一流 3D 視覺化功能的定製程式。對於成功的客製化計劃，產品必須滿足客戶的期望，因此我們從工廠層級開始整合工作。這項重點使得與 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客戶的整合成功率達到 100%。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一個由人工智慧驅動的電子商務智慧平台，可協助賣家和零售商在全球最大的市場亞馬遜上最大限度地發揮潛力。 SellerApp 成立於 2017 年，利用下一代優化和機器學習模型幫助企業透過簡單的 SaaS 介面提高獲利能力。我們將數據智慧、自動化和專家團隊結合起來，幫助您的業務發展。我們致力於利用強大的演算法、行銷工具、資源和專業知識為世界各地的賣家提供一流的行銷解決方案。這個強大的平台幫助企業實現了每月收入成長 75% 的目標，同時整體投資回報率也不斷提高。該公司確保在美國、歐洲、東南亞、中東、澳新銀行和印度次大陸的交貨。 SellerApp 的優勢：SellerApp 讓亞馬遜賣家能夠在亞馬遜市場上充分發揮其潛力。使用 SellerApp 儀表板，您可以在一張快速快照中檢查您的帳戶運行狀況，該快照為您提供有關客戶、他們的行為、趨勢以及模式和趨勢的資訊。透過我們提供的所有其他單獨工具，您可以更深入地了解您的亞馬遜業務中發生的一切。他們將幫助您確定您的銷售和收入潛力，並探索並充分利用您遇到的所有擴展機會。您還可以進行深入的競爭對手研究，並根據他們的表現來衡量您在亞馬遜市場上的表現。利用 SellerApp 的追蹤工具來了解競爭對手的動態、他們正在使用的關鍵字（反向 ASIN）、他們的行銷活動的獲利能力等等。您不僅可以優化自己的後端關鍵字，還可以發現競爭對手正在使用的後端關鍵字以及他們應該使用但沒有使用的後端關鍵字。這可以幫助您填補空白並提高關鍵字的相關性。 SellerApp 功能：產品研究產品追蹤器產品創意產品情報廣告優化器PPC 分析器亞馬遜廣告自動化競爭對手分析和情報清單優化業務警報- BSR、價格、購買按鈕、庫存水平、劫持者等業務報告銷售儀表板Chrome外掛程式24*7 客戶支援關鍵字追蹤器 關鍵字研究 產品關鍵字最佳化 反向 ASIN Amazon MWS Connect 產品組合分析 產品組合諮詢 頁面視圖/會話矩陣 Amazon PPC 規則 產品機會分數 SellerApp 可以解決哪些問題？減少為下一次亞馬遜產品發布尋找獲勝產品的麻煩深入挖掘亞馬遜數據並找到透過最佳預過濾指標選擇的頂級亞馬遜產品。只需點擊幾下，即可輕鬆發現符合亞馬遜產品研究清單中標準的產品。使用我們分配給每個產品的專有機會評分，根據六個關鍵產品指標（需求、競爭、利潤率、收入潛力、間接費用和 PIS（產品創新範圍）指數）找到最佳產品。使用最先進的 PPC 工具自動化和最佳化廣告利用基於規則的演算法出價並根據您的業務目標優化您的廣告活動。使用否定關鍵字優化、反向 ASIN 和後端優化來吸引最佳目標受眾。現在，您可以利用 SellerApp 的機器學習引擎來獲得您想要的投資報酬率，該引擎可讓您根據您的行銷活動目標設定可接受的最大 ACoS。這可以確保您不會超支並耗盡廣告預算。讓自己排名在 Amazon SERP 的第 1 頁 借助可行的見解和詳細的建議創建誘人的產品列表。改進對 A9 演算法標準至關重要的每個指標，監控頁外關鍵字強度，並使用我們的清單品質檢查器衡量其 SEO 有效性。將您的產品清單與競爭對手進行比較，以確定他們的策略，並設定 LQI 警報，以便在產品清單品質變更時收到通知，以便您始終步入正軌，不會錯過任何重要的事情。透過先進的關鍵字研究為您的亞馬遜業務找到最佳關鍵字利用我們易於使用的儀表板來尋找高容量和低競爭的關鍵字，以提高您的產品銷售。針對亞馬遜搜尋引擎優化您的產品列表，並為正確的關鍵字建立索引。借助包含超過2 億個關鍵字的資料庫，深入了解具有良好CPC 成本、預估訂單量和良好相關性的短尾和長尾關鍵字，並將其用於PPC 和列表中，以提高您在亞馬遜上的利潤。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Veeqo
veeqo.com
免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體，以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣：立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判，無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶，您可以隨時連線。自動費率選擇：透過費率購物，自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤，節省時間。快速大量出貨：Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則：提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循您預設的指南來提供最佳標籤。 Veeqo 還配備了豐富的強大功能，讓您告別將多種工具打包在一起的電子表格。庫存控制：您所有商店的庫存自動更新。再見，電子表格！你好，安心。使用您的行動裝置挑選：使用我們的掃描器或您的行動裝置幫助您更快地挑選、包裝和運輸正確的物品，同時大大降低發送錯誤物品的風險。報告和預測：Veeqo 追蹤和組織您的所有銷售數據，使規劃、採購和發展您的業務變得輕而易舉。 Veeqo 簡單。亞馬遜信任。作為亞馬遜家族的一部分，Veeqo 提供值得信賴的資料安全和亞馬遜帳戶保護，防止延遲交貨和負面回饋（如果您準時發貨）。 Veeqo 是 Shopify Plus 認證應用程式 Shopify Plus 認證應用程式計劃為最大的 Shopify 商家提供支持，幫助他們找到建立和擴展業務所需的應用程式和解決方案。該計劃專門針對 Shopify 合作夥伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about)，他們提供一定程度的產品品質、服務、效能、隱私和支持，以滿足 Shopify Plus 商家的高級要求。
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花費更多時間。此外，Webgility 將您的所有商店、訂單、銷貨成本和績效資料集中在一個地方。易於閱讀的分析儀表板可讓您更深入了解獲利能力、銷售、結算和產品表現。隨著時間的推移，您可以分析季節性趨勢並預測銷售和庫存。按通路查看銷售業績、銷售趨勢以及最暢銷和最暢銷的產品等。 Webgility 於 2007 年推出。所有計劃都包括免費的五星級支援和入職培訓。 >>節省時間和金錢<<自動化減少了管理費用和勞動成本，因此您可以更快地適應並專注於您的成長。 >>連接您的電子商務系統<< Webgility 與 50 多個電子商務平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析與預測績效 深入了解獲利能力、結算和銷售業績，全面了解您的業務。 >>消除手動資料輸入<< Webgility 在您的會計平台中自動記錄您的線上收入、交易、銷售稅和費用。 >>讓您的帳本保持最新<< 即時交易和付款記錄，讓您的帳本永遠不會落後。 >>快速結帳<<帳戶與銀行存款完全匹配，因此您或您的會計師每個月都可以快速結帳。 >>自動組織稅收收入<< Webgility 收集並記錄所有銷售的銷售稅，並在您的會計平台中按管轄區進行組織，以便於歸檔。 >>永遠不要過度銷售庫存<<自動管理整個銷售管道和會計軟體的定價和庫存。 >>提高營運效率<<自動化採購、履行、退貨、退款和其他工作流程以提高營運效率。 >>從一個地方管理您的電子商務業務<<改進組織，再也不用在銷售、支付和運輸平台之間切換。 >>保持合規性<< 所有會計條目均合規並帶有標籤，因此您可以輕鬆審核和回滾更改。 >>輕鬆協作<<輕鬆與簿記員、會計師或外包會計師事務所共享您的帳戶。 >>準確追蹤費用<< 仔細了解市場、付款和運費，並找出更多節省方法。 >> 進行客製化以滿足您的需求<< 使用欄位層級對應控制按銷售管道個性化您的 Webgility 設定。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一個現代、光速的電子商務平台，以無代碼 DIY 方式推出線上商店。 Dukaan 以速度、效能和簡單性為核心，提供最直覺、最強大的電子商務體驗，非常適合小型企業到大型企業。借助 Dukaan，人們不僅可以快速上手，而且可以比競爭對手更快地擴展和前進。 Dukaan 擁有廣泛的插件和整合庫的支持，並且可以根據您的各種需求進行構建，是為互聯網第一代打造的企業的完美選擇。全球數以百萬計的企業家相信 Dukaan 是他們夢想中的電子商務網站，您是下一個嗎？
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等領先的CRM 集成，並受到WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和Braze 等收入專家的信賴，可確保透過一項流動收入更快地實現價值運動。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球電子商務賣家按需本地生產定製商品的平台。我們的使命是透過本地生產和隔夜將任何定製商品交付給全球任何消費者來增強快速增長的創作者經濟的能力。 Gelato 平台使電子商務企業家和創作者能夠透過美國、俄羅斯等33 個國家的100 多個本地生產合作夥伴組成的網絡，為世界各地的客戶生產和交付定制產品，例如服裝、牆壁藝術、書籍、商品和配件。由於產品是按需生產的，並且距離交付地點更近，因此運輸速度更快，浪費、成本和碳排放減少，同時賣方無需投資任何前期成本、管理庫存或跨境運輸。更快、更聰明、更環保。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一個基於 Saas 的電子商務平台，提供免費設定的線上電子商務商店。它是一個功能豐富的電子商務平台，並提供高水準的安全性。您只需 10 分鐘即可使用 Quick eSelling 電子商務商店建立器免費啟動您的電子商務網站和應用程式。此外，如果您有廣泛的要求，您可以轉向付費計劃。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一個 B2B 電子商務平台，透過為零售商、經銷商和批發客戶提供面對面和線上的無縫、全通路購買體驗，幫助製造商、品牌和分銷商發展批發業務。
Elfsight
elfsight.com
無需編碼即可升級您的網站。 Elfsight 小工具可協助 1,000,000 多個網站所有者增加銷售額、吸引訪客、收集潛在客戶等。透過即用型解決方案節省您的時間和金錢，並更快地發展您的業務！ ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是適用於大規模 Web 和行動應用程式的領先裝置智慧平台，可協助開發人員建立一流的詐欺偵測解決方案。指紋的準確率高達99.5%，訪客ID 穩定，可持續數月而不是數天，透過簡單的API 呼叫即可快速做出即時決策，並可透過裝置智慧進行操作，使用戶能夠做出更明智的決策。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是亞馬遜賣家提供的準確利潤分析服務，並提供附加工具：後續郵件活動、庫存管理、庫存遺失和損壞及其他 FBA 錯誤的補償以及清單變更警報。所有這一切起價為每月 15 美元，並提供 1 個月的免費試用。 sellerboard 於 2017 年在德國成立，其用戶群迅速擴大到全球超過 14,000 名滿意的客戶。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球領先的法律、監管和商業資訊與分析提供商，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並推進全球法治。 LexisNexis 幫助律師贏得案件、更有效地管理他們的工作、更好地服務客戶並發展他們的業務。 LexisNexis 幫助企業更了解市場、監控品牌和競爭以及降低業務風險。 LexisNexiss 與大學合作教育學生，LexisNexis 透過提供法律和加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 LexisNexis 與全球領先的協會和客戶合作，收集針對戰爭罪犯的證據並提供打擊人口販運的工具。 LexisNexis Legal & Professional 為全球 130 多個國家的客戶提供服務，在全球擁有 10,000 名員工，屬於 RELX Group 的一部分，RELX Group 是一家為各行業專業和商業客戶提供資訊和分析的全球提供商。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Abowire
abowire.com
不要使用會計軟體來管理您的訂閱。使用 Abowire 以正確的方式做到這一點！ Abowire 是在歐洲銷售訂閱的德國 Abo 平台。增加經常性收入並將技術營運成本降低 4 倍 管理訂閱者入職、付款和發票、多種計費和定價等。透過銷售 B2B 和 B2C 客戶的訂閱，利用我們的多租戶解決方案來增強您的組織。我們的專家隨時準備協助您發展業務。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
MyAlice
myalice.ai
適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
Modalyst
modalyst.co
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