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申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力資源是一款人力資源管理應用，旨在簡化和自動化人力資源流程，提高數據準確性，管理員工信息並支持策略規劃。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款雲端招聘軟體，簡化招聘流程，提升候選人體驗，提供職位管理、匿名招聘及分析工具。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款招聘平台，結合申請人跟踪系統和客戶關係管理工具，簡化招聘流程並提升招聘效率。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
BrightMove
brightmove.com
BrightMove是一款雲端招聘管理軟件，專為優化和自定義招聘流程而設計，適合各類招聘機構使用。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire是一個人才獲取平台，提供網絡上個人的聯繫資訊，包括電子郵件、電話號碼及社交媒體鏈接，便於招聘和業務開發。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款應用程序追蹤系統，幫助招聘機構管理候選人、客戶和聯繫人，提供簡歷解析、電子郵件集成等功能。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee是一款申請人跟踪系統（ATS），幫助企業管理招聘流程，提供工作網站編輯、電子郵件整合等功能。
GoHire
gohire.io
GoHire是一個招聘平台，可簡化招聘過程，管理職位、候選人和面試，並支持團隊協作與候選人評估。
JobAdder
jobadder.com
JobAdder是一款雲端招聘管理平台，提供申請人跟踪和任務管理功能，方便招聘機構和團隊管理職位和候選人。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一個招聘管理平台，提供申請人跟踪和入職管理功能，幫助招聘團隊有效地管理候選人信息和招聘流程。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款基於雲端的人力資源薪資管理軟體，幫助企業簡化招聘、出勤、績效和薪資流程，提升管理效率。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
JOIN
join.com
Join.com是一款免費的人才吸引及求職者追蹤軟體，幫助中小企業優化招聘流程，並集中管理招聘活動。
WebHR
web.hr
WebHR是一個雲端人力資源管理軟體，涵蓋員工從招聘到退休的整個生命週期，提供多功能的管理工具以提升工作效率。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Harri
harri.com
Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow是一款整合候選追蹤與招聘CRM的軟體，提供自動化功能以簡化招聘流程並提高管理效率。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
Access
theaccessgroup.com
Access 是一款商業管理軟體，幫助超過 100,000 位客戶改變其業務軟體的使用方式，讓員工能更專注於重要工作。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款AI驅動的綜合平台，結合客戶關係管理、招聘追蹤與人力資源管理，提升招聘效率並提供實時分析報告。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一種應用程式追蹤系統和招募平台，專為快速成長的中小企業設計，提供簡便的功能以協助招聘過程。
Eddy
eddy.com
Eddy 是一款針對小企業的綜合人力資源和薪資平台，提供招聘、入職、管理與支付員工的一站式解決方案。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一個綜合性的人力資源平台，簡化員工體驗及人力資源流程，提供多種功能以支援企業管理人力資源。
Teamable
teamable.com
Teamable 是一個員工推薦平台，幫助公司通過員工網絡找到和吸引人才，簡化招聘流程，提高候選人質量。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 是一款招聘軟件，簡化招聘流程，提供自定義的申請人跟踪系統和協作工具，幫助企業有效聘用人才。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit是一款免費的申請人跟踪系統，能簡化招聘流程，方便候選人管理、面試安排及團隊協作。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue是一款完整的招聘軟體，幫助招聘人員自動化選拔流程，創建及管理工作職缺，並提供詳細報告。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Built for Teams
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