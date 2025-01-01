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A/B 測試軟體 - 最受歡迎的應用程式

該產品是業務運作中的有效協作者嗎？ A/B 測試產品使用者滿意度的關鍵驅動因素包括「報告和分析」、「多變量測試功能」和「人工智慧/機器學習」。這些因素是透過一種演算法來識別的，該演算法選擇最有可能預測該類別中用戶滿意度的屬性。

提議新的應用程式


Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce是一款著陸頁建設工具，幫助用戶快速創建和優化轉換率高的頁面，並提供AI輔助功能和實時分析。

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense是一個網站分析和優化工具，幫助企業了解訪客行為並提升轉化率。提供加熱地圖、A/B測試等功能。

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam 是一個網絡研討會平台，允許用戶舉辦多位主持人的實時網絡研討會，最多可容納 5,000 名與會者，並支持互動功能和報告分析。

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

振幅是一個產品分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並提供見解，以優化產品和提高決策效率。

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog 是一個開源綜合平台，幫助開發人員捕捉事件、分析數據、錄製用戶會話並進行實驗，提升產品開發。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise 是一款先進的遊戲運營引擎，提供玩家保留、細分工具、實時日曆與可視化活動構建器。

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages是一款無需編碼的網站及著陸頁構建器，幫助企業輕鬆捕獲潛在客戶並提高轉換率。

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy是一套綜合工具，提供網站分析、熱圖、A/B測試及SEO檢查，幫助企業提升用戶體驗和轉化率。

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert是一個高級實驗工具，幫助企業進行A/B測試、分析報告及客戶細分，以提升轉化率和客戶互動。

Kartra

Kartra

home.kartra.com

卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads 提供廣告製作和管理服務，讓用戶可精確定位目標受眾，並提供報告分析以優化廣告效果。

VWO

VWO

vwo.com

VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider 是一款雲端企業搜索引擎，提供準確的網站搜索結果，幫助用戶自訂搜索體驗，提高轉換率。

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo是一個企業級電子郵件營銷平台，提供易用的編輯器、細分工具和AMP電子郵件支持，幫助企業改善客戶互動和銷售。

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica是一款綜合移動應用分析工具，提供用戶行為、應用內收入、營銷活動和崩潰報告的詳細分析。

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore 是一個創新的全方位行銷雲平台，透過數據分析和自動化幫助企業提高銷售、降低行銷成本，適合各行各業使用。

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg是一款網站優化工具，提供熱圖、滾動圖、會話記錄及A/B測試，幫助企業分析用戶行為和提升轉換率。

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

SplitBee 是一款分析應用，幫助用戶追蹤網站性能、用戶行為，並進行優化，提供詳細的數據分析和報告。

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku是一款行為分析工具，幫助企業通過熱圖、A/B測試和調查收集客戶反饋，優化網站性能和用戶體驗。

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi是一個用於創建、測試和優化著陸頁的平臺，提供直觀的拖放編輯器和超過400個模板，支持多種行業和營銷需求。

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks是一款綜合CRM軟件，整合銷售、營銷和客戶服務，支持移動訪問，幫助企業管理客戶關係。

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty是一個數字優化平台，提供A/B測試和個性化服務，幫助企業提高用戶參與度和轉換率。

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Flagsmith是一個功能標誌和遠程配置服務，支援不同平台的功能管理，提供用戶定位、即時更新及A/B測試等功能。

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

分析工具包是一款自動化日常Google Analytics任務的網絡分析軟件，用於分析和優化線上營銷活動。

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo是一個倉庫本地的A/B測試平台，提供數據分析、自動實驗分析及功能管理，確保數據安全、高準確性和高效決策。

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely應用程式幫助企業通過將客戶互動轉化為個性化體驗，實現數據收集、轉換和應用，提升轉換率。

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

AutoOptimize 是一款自動化 A/B 測試工具，提供 50 種高效模板，能在 90 天內提升轉換率最多 30%。

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

DevCycle是一個功能標誌管理平台，幫助開發團隊優化軟件版本及用戶體驗，提供靈活的工具以管理特性發佈。

Personizely

Personizely

personizely.net

人格化是一款轉換行銷工具，通過針對性彈出窗口收集聯繫信息，提高訂單價值，並根據訪客行為自訂網站內容。

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

AdOptics 提供廣告層級的轉換改善服務，主要功能是針對 Google 廣告進行自動化 A/B 測試。

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Upflowy是一款無需編碼的拖放工具，幫助用戶創建和優化網頁體驗，包括註冊流程和客戶入職等。

Convert.com

Convert.com

convert.com

Convert.com是一個A/B測試軟體，幫助用戶通過測試和分析優化網站轉化率.

Testeum

Testeum

testeum.com

Testeum是一個測試平台，提供移動和Web應用程序的測試支援，支援自動化測試及分析功能，幫助開發人員優化應用性能。

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk是一個電子商務轉換優化工具，提供彈出窗口和網站個性化功能，幫助提高銷售和用戶參與度。

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate是一個電子商務個性化平臺，幫助品牌為消費者提供量身定制的實時體驗，增強參與度和轉化率。

Optibase

Optibase

optibase.io

Optibase 是一款針對 Webflow 的 A/B 測試應用程式，可優化網站轉換率，進行分流測試及多變量測試，無需編碼，符合 GDPR 規範。

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine是一個綜合的市場分析平台，提供用戶互動分析、A/B測試和熱圖工具，幫助提升網站性能和用戶體驗。

Taplytics

Taplytics

taplytics.com

Taplytics是移動應用分析平台，提供A/B測試、推送通知和事件跟踪，幫助開發人員優化用戶體驗和應用性能。

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto是一個智能商業體驗平台，通過實時數據整合來優化電子商務，提供個性化建議和A/B測試工具，幫助品牌提高銷售。

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics是一個用於Apple搜索廣告優化、應用啟動、A/B測試和ASO的綜合平台，提供關鍵字發現及競爭分析工具。

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Intellimize是一個AI驅動的平台，專注於網站個性化和轉換率優化，幫助市場營銷人員測試和優化網頁體驗。

Justuno

Justuno

justuno.com

Justuno是一個轉換優化平台，提供潛在客戶捕獲、彈出式廣告、產品推薦及實時分析，幫助企業提高轉化率。

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook是一個開源平台，用於功能標記和實驗，支持自定義和數據分析，適用於開發人員進行用戶行為測試。

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Apptimize 是一個優化平台，提供 A/B 測試和功能管理，幫助品牌提升移動應用及其他數位渠道的用戶體驗。

Statsig

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statsig.com

Statsig是一個產品實驗平台，幫助企業通過數據管理功能發布、進行自動實驗，並基於性能指標做出決策。

SiteSpect

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sitespect.com

SiteSpect是一款A/B測試和優化解決方案，幫助用戶分析網站性能和改善客戶體驗，支持多種實驗和個性化內容。

Maxymizely

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Maxymizely是一個分析平台，幫助企業透過A/B測試和數據驅動的改進來優化應用和網站性能，提升用戶參與度與ROI。

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Personyze是一個全面的個性化工具，提供行為定位、AI推薦和個性化郵件廣播，適用於任何網站並可與各種CRM和分析工具整合。

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