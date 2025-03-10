A/B 測試軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
該產品是業務運作中的有效協作者嗎？ A/B 測試產品使用者滿意度的關鍵驅動因素包括「報告和分析」、「多變量測試功能」和「人工智慧/機器學習」。這些因素是透過一種演算法來識別的，該演算法選擇最有可能預測該類別中用戶滿意度的屬性。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一款著陸頁建設工具，幫助用戶快速創建和優化轉換率高的頁面，並提供AI輔助功能和實時分析。
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense是一個網站分析和優化工具，幫助企業了解訪客行為並提升轉化率。提供加熱地圖、A/B測試等功能。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam 是一個網絡研討會平台，允許用戶舉辦多位主持人的實時網絡研討會，最多可容納 5,000 名與會者，並支持互動功能和報告分析。
Amplitude
amplitude.com
振幅是一個產品分析平台，幫助企業追蹤用戶行為並提供見解，以優化產品和提高決策效率。
Algolia
algolia.com
Algolia是一個AI搜索平台，提供快速且相關的搜索體驗，支援個性化功能及實時數據更新，適用於各種設備。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一個開源綜合平台，幫助開發人員捕捉事件、分析數據、錄製用戶會話並進行實驗，提升產品開發。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
UserWise
userwise.io
UserWise 是一款先進的遊戲運營引擎，提供玩家保留、細分工具、實時日曆與可視化活動構建器。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages是一款無需編碼的網站及著陸頁構建器，幫助企業輕鬆捕獲潛在客戶並提高轉換率。
Plerdy
plerdy.com
Plerdy是一套綜合工具，提供網站分析、熱圖、A/B測試及SEO檢查，幫助企業提升用戶體驗和轉化率。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一個高級實驗工具，幫助企業進行A/B測試、分析報告及客戶細分，以提升轉化率和客戶互動。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads 提供廣告製作和管理服務，讓用戶可精確定位目標受眾，並提供報告分析以優化廣告效果。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 是一款雲端企業搜索引擎，提供準確的網站搜索結果，幫助用戶自訂搜索體驗，提高轉換率。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo是一個企業級電子郵件營銷平台，提供易用的編輯器、細分工具和AMP電子郵件支持，幫助企業改善客戶互動和銷售。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica是一款綜合移動應用分析工具，提供用戶行為、應用內收入、營銷活動和崩潰報告的詳細分析。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一個數字體驗平台，專注於增強電子商務中的客戶旅程，提供AI驅動的搜尋、內容管理和營銷自動化工具。
WayMore
waymore.io
WayMore 是一個創新的全方位行銷雲平台，透過數據分析和自動化幫助企業提高銷售、降低行銷成本，適合各行各業使用。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg是一款網站優化工具，提供熱圖、滾動圖、會話記錄及A/B測試，幫助企業分析用戶行為和提升轉換率。
Splitbee
splitbee.io
SplitBee 是一款分析應用，幫助用戶追蹤網站性能、用戶行為，並進行優化，提供詳細的數據分析和報告。
Howuku
howuku.com
Howuku是一款行為分析工具，幫助企業通過熱圖、A/B測試和調查收集客戶反饋，優化網站性能和用戶體驗。
Landingi
landingi.com
Landingi是一個用於創建、測試和優化著陸頁的平臺，提供直觀的拖放編輯器和超過400個模板，支持多種行業和營銷需求。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks是一款綜合CRM軟件，整合銷售、營銷和客戶服務，支持移動訪問，幫助企業管理客戶關係。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty是一個數字優化平台，提供A/B測試和個性化服務，幫助企業提高用戶參與度和轉換率。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 提供全面的客戶互動和體驗平台，幫助行銷人員透過多渠道數據創建個性化客戶體驗，並進行針對性的行銷活動。
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith是一個功能標誌和遠程配置服務，支援不同平台的功能管理，提供用戶定位、即時更新及A/B測試等功能。
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
分析工具包是一款自動化日常Google Analytics任務的網絡分析軟件，用於分析和優化線上營銷活動。
Eppo
geteppo.com
Eppo是一個倉庫本地的A/B測試平台，提供數據分析、自動實驗分析及功能管理，確保數據安全、高準確性和高效決策。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely應用程式幫助企業通過將客戶互動轉化為個性化體驗，實現數據收集、轉換和應用，提升轉換率。
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize 是一款自動化 A/B 測試工具，提供 50 種高效模板，能在 90 天內提升轉換率最多 30%。
DevCycle
devcycle.com
DevCycle是一個功能標誌管理平台，幫助開發團隊優化軟件版本及用戶體驗，提供靈活的工具以管理特性發佈。
Personizely
personizely.net
人格化是一款轉換行銷工具，通過針對性彈出窗口收集聯繫信息，提高訂單價值，並根據訪客行為自訂網站內容。
AdOptics
adoptics.com
AdOptics 提供廣告層級的轉換改善服務，主要功能是針對 Google 廣告進行自動化 A/B 測試。
Upflowy
upflowy.com
Upflowy是一款無需編碼的拖放工具，幫助用戶創建和優化網頁體驗，包括註冊流程和客戶入職等。
Convert.com
convert.com
Convert.com是一個A/B測試軟體，幫助用戶通過測試和分析優化網站轉化率.
Testeum
testeum.com
Testeum是一個測試平台，提供移動和Web應用程序的測試支援，支援自動化測試及分析功能，幫助開發人員優化應用性能。
Monetate
monetate.com
Monetate是一個電子商務個性化平臺，幫助品牌為消費者提供量身定制的實時體驗，增強參與度和轉化率。
Optibase
optibase.io
Optibase 是 Webflow 的終極 A/B 測試應用程式。它允許您透過精確的 A/B 測試來優化 Webflow 網站上的轉換率。您可以測試網站的不同版本，從副本到設計再到整個頁面，並找到最佳效能的版本。 它提供拆分測試功能來促進業務成長，讓您可以透過拆分流量和分析效能來測試更大的設計變更。 Optibase 提供多變量測試，以找到您網站上元素的完美組合。您可以創建無限的組合併追蹤它們的表現。該應用程式與 Webflow 無縫集成，可讓您為網站上的任何元素（從點擊到表單提交）設定轉換追蹤。 Optibase 設計為無程式碼友善且符合 GDPR。它不會導致任何閃爍或影響網站效能。網站提供各種資源，例如指南、A/B 測試想法庫和計算器，以幫助您掌握 Webflow 網站的 A/B 測試。
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一個完整的行銷和分析平台。我們幫助您真正了解您的用戶，並透過個人化內容和執行 A/B 測試來採取行動。可以免費開始使用，幾分鐘後即可開始使用。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Taplytics
taplytics.com
現代開發團隊選擇 Taplytics 來提高其發布的功能的投資回報率。我們提供零膨脹、跨平台 AB 測試和功能標記解決方案，為當今領先的應用程式和網站提供體驗。 Taplytics 正在推動企業數位轉型。我們與 Lookout、Grubhub 和 Crate&Barrel 等品牌合作，透過他們的應用程式和網站增加收入。
Nosto
nosto.com
體驗智慧商務 Nosto 是智慧商務體驗平台 (CXP)，為品牌和零售商提供直覺設計的工具，透過端到端商務體驗管理來增加線上收入。 透過 experience.AI，Nosto 幫助品牌在個人化、產品發現和用戶生成內容方面即時豐富和激活客戶、產品和內容數據，從而大規模提供高性能的商業體驗。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Justuno
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GrowthBook 是最受歡迎的開源實驗和功能標記平台。 GrowthBook 創建於 2021 年，是一個現代化且高度可自訂的平台，可滿足您的獨特需求和資料結構。無需自行建置即可獲得自訂內部平台的所有功能。 GrowthBook 採用最受歡迎語言的高效能 SDK 來實現功能標記，並且其架構設計為不在關鍵渲染路徑中。我們的 A/B 測試平台使用您現有的資料倉儲，並且可以根據您的資料需求完全客製化。我們支援最受歡迎的活動追蹤工具，以及對大多數資料倉儲的自訂支援 - 我們甚至支援 Mixpanel 和 Google Analytics。沒有黑盒子！完全透明地了解您的資料、查看查詢，甚至匯出到 Jupyter 筆記本。
Apptimize
apptimize.com
Apptimize 是一個優化平台，提供 A/B 測試和功能管理，幫助品牌提升移動應用及其他數位渠道的用戶體驗。
Statsig
statsig.com
Statsig 是領先的產品實驗平台，可協助企業利用數據快速交付並建立更好的產品。 Microsoft、Figma、Notion、Flipkart、Eventbrite、Ancestry、Headspace 和 Univision 等公司使用 Statsig 來管理功能推出、自動化實驗並根據效能指標做出決策。 Statsig 由 Facebook 前工程師於 2021 年創立，支援數千項實驗，影響全球超過 10 億最終用戶。 Statsig 使實驗民主化，這是降低開發風險的重要方面，以前只有大型科技公司才能使用。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 測試和優化解決方案，您可以在其中對您的想法進行 A/B 測試、發現見解並個性化整個客戶旅程。
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely 是一個以行動和 Web 應用程式為導向的創新發現導向平台，它將大數據分析與預測建模相結合。透過 Maxymizely，您將能夠提高應用程式的投資報酬率、提高用戶參與度和終身價值、為您的行銷活動確定最成功的定位細分，並降低應用程式的低效率。 今天，您可以註冊我們的分析平台並開始即時監控您的用戶資料。有 40 多個令人驚嘆的分析報告可以向您揭示應用程式使用者的重要趨勢。透過我們的即時免費演示，您可以查看系統報告和功能。 Maxymizely 3D分析是一種全新的使用者評估理念。 Maxymizely的演算法以用戶屬性和過去的用戶行為為關鍵部分，可以對用戶進行“評分”，並向您展示高品質用戶的集群（就像中低品質用戶一樣）。這種分析對於發現目標受眾是不可取代的。 Maxymizely A/B 和多變量測試是我們多邊功能的另一方面。透過我們的測試，您的網站上體現的變化和想法的數量是無限的。在測試活動結束時，我們的系統會顯示最可轉換變體的統計資料。因此，您可以用真實的數據來證實或反駁您一直在測試的想法。
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Personyze 是一個全面的個人化工具包，它使用行為定位、基於人工智慧的推薦和個人化電子郵件廣播的強大組合，為您提供在網站上和跨渠道創建引人入勝的體驗所需的一切。 Personyze 可在任何網站上運行，無論平台如何，都可以與任何 CRM、任何第三方電子郵件解決方案和任何分析解決方案集成，並附帶 Google Analytics 集成和開箱即用的內部分析。 Personyze 的第一個元件是動態定位工具，它允許您定義訪客細分，並利用Personyze 的魔力向他們展示您可以想像的任何內容，從網站上的簡單視覺編輯到有針對性的電子郵件、彈出視窗或橫幅，使用技術上可用的任何行為或使用者變數進行定位，包括網站上的行為、推薦來源、登陸頁面、整合的 CRM 資料、已知的興趣等等。第二個元件是人工智慧產生的動態產品/內容推薦，這些推薦使用完全可自訂的顯示小工具顯示在您網站或電子郵件中的任何位置。借助適用於任何情況的演算法，您可以結合個人和人群數據來呈現推薦，例如用戶興趣中最受歡迎的商品、再次查看、再次購買、您廢棄的購物車（電子郵件或現場）、補充您的庫存、您的最新內容最喜歡的作者等等。將其與發送包含內容/產品推薦、詳細的內部分析、報告和 KPI 追蹤、A/B 測試的有針對性的電子郵件點滴的功能相結合，您就擁有了完整的個人化解決方案。