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Synology Inc.（中文：群暉科技；拼音：Qúnhuī Kējì）是一家專門生產網路附加儲存 (NAS) 設備的台灣公司。 Synology 的 NAS 系列被稱為桌上型型號的 DiskStation、全快閃型號的 FlashStation 以及機架安裝型號的 RackStation。 Synology 的產品銷往全球並以多種語言進行在地化。 Synology 總部位於台灣台北，在世界各地設有子公司。 2018 年，產品評論網站 Wirecutter 將 Synology 描述為“小型企業和家庭 NAS 領域的長期領導者”，儘管在 Wi-Fi 路由器領域仍是新來者。

網站： synology.com

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