SwiftERM 是電子郵件行銷的 AI 超個人化 SaaS。它適用於經常訪問的電子商務網站。它使用從您的網站捕獲的所有數據來預測每個獨特的消費者接下來最有可能購買的商品。它完全自主運作──零人為參與。它培養您與每個與您一起購物的人的關係，作為對他們個人的欣賞，反映在每個人提供的不斷變化的產品中。它可以識別他們一生中最迫切的需求、願望和願望，最先進的人工智慧演算法提供了電子商務行銷中投資回報率最高的之一。

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