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SWAYAM 是由印度政府發起的一項計劃，旨在實現教育政策的三個基本原則，即機會、公平和品質。這項努力的目標是為所有人（包括最弱勢群體）提供最好的教學資源。 SWAYAM 致力於為迄今尚未受到數位革命影響且未能加入知識經濟主流的學生彌合數位落差。
網站： swayam.gov.in
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