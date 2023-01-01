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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

所有 OpenClassrooms 課程均可透過我們的應用程式 24/7 隨時隨地使用。加入數以千計的學生的行列，透過 OpenClassrooms 免費學習。透過我們的課程實現您的職業目標。它們由專家製作，將幫助您掌握未來工作中最實用的技能。從今天開始！

網站： openclassrooms.com

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