Summarist.ai 使用 OpenAI 的 GPT-3 技術來產生圖書摘要。 GPT-3 是一種強大的語言模型，可以產生類似人類的文本。它接受了來自互聯網的大量文本語料庫的訓練，並且能夠生成各種主題的文本。

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