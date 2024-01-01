我們想要與眾不同。我們啟動 StreamGo 是為了讓線上活動變得更好。對於品牌和與會者都更好。長期以來，線上活動意味著演示者必須花費更多的時間來學習系統而不是學習其內容。與會者必須下載並安裝程式才能觀看活動。活動期間，視訊和音訊串流會在沒有任何警告的情況下遺失、緩衝並完全消失。坦白說，這是一團糟，我們可以做得更好。我們現在的目標，和剛開始時一樣；我們專注於卓越的客戶服務，幫助品牌吸引線上活動受眾。 StreamGo 幫助索尼、輝瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌講述他們最重要的故事。我們也很樂意為您提供協助。

目錄 :

網站： streamgo.events

免責聲明：WebCatalog 與 streamGo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。