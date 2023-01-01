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Statista 是一家專注於市場和消費者數據的德國公司。據該公司稱，其平台包含來自22,500 多個來源和170 個不同行業的80,000 多個主題的超過1,000,000 條統計數據，產生約6000 萬歐元的收入。deutsche-startups.de 網站將Statista 命名為「Start - 2008年，該公司榮獲「年度最佳企業」稱號，同年，該公司成為德國《金融時報》主辦的「Enable to Start」新創企業競賽的獲獎者之一。 2010 年，「Deutschland – Land der Ideen」（德國 – 創意之地）倡議將 Statista 評選為「2010 年創意之地地標」類別的獲獎者之一。並榮獲歐洲紅鯡魚獎。 2012 年，Statista 被提名為「快速攀登者」類別的德國企業家獎，2020 年，它被《圖書館雜誌》列入學術和公共圖書館必備資料庫清單。2019 年，Statista 被廣告公司Ströer Media 。

網站： statista.com

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