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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Bootstrap 主題、範本和 UI 工具可協助您開始下一個專案！ Start Bootstrap 建立免費、開源、MIT 許可證、Bootstrap 主題、模板和程式碼片段供您在任何專案中使用，還提供幫助您了解有關使用Bootstrap 框架進行設計和開發的更多資訊的指南以及高級Bootstrap UI 產品。

網站： startbootstrap.com

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