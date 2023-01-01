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Star Flyer Inc. (株式會社suターfuraiya, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206)，簡稱StarFlyer，是一家日本航空公司，總部位於福岡縣北九州市小倉南區的北九州機場。該公司將自己描述為一家“混合航空公司”，提供比低成本航空公司更高水平的服務，同時運營成本低於全方位服務的傳統航空公司。儘管該航空公司的 IATA 代碼為 7G，但在國內，該公司的航班也使用代碼 MQ（該代碼是 IATA 在日本境外為 Envoy Air 設計的）。

網站： starflyer.jp

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