StarByFace

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1.上傳照片 照片中應該只有一個人。 建議：臉部要清晰可見，最好使用正面照片。人臉辨識的準確率取決於人臉影像的解析度和品質。 2.系統辨識人臉 系統辨識人臉並建立人臉圖。臉部點偵測系統可以偵測眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、姿勢等臉部關鍵部位。 3. 享受成果吧！ 神經網路會比較名人的臉並提出最相似的面孔。 我們不儲存上傳的照片。識別後所有照片都會被刪除。只有當您選擇分享時，照片才會被儲存。
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