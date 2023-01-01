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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

SPORTRICK 是一款創新的會員管理軟體，第一個基於電子商務和社交的軟體，具有鍛鍊追蹤整合和完全雲端的實體存取控制功能。您可以管理簽入和簽出、計費、付款處理、報告、課程安排、存取控制：SPORTRICK 是完全基於網路的完整會員解決方案！

網站： sportrick.com

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