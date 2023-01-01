Spike LEGO Education

使用樂高®教育 SPIKE™ 應用程式讓每個學生參與有趣的 STEAM 學習。 SPIKE 應用程式專為與樂高®教育 SPIKE™ 產品組合一起使用而設計 是一個強大且包容的工具，可幫助教師促進參與式、實踐性的 STEAM 學習。樂高®教育 SPIKE™ Essential 和樂高®教育 SPIKE™ Prime 鼓勵各個學習水平的學生從簡單的探索轉向透過拼搭和編碼來應對日益複雜的現實世界挑戰。

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