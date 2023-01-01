Spike LEGO Education
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使用樂高®教育 SPIKE™ 應用程式讓每個學生參與有趣的 STEAM 學習。 SPIKE 應用程式專為與樂高®教育 SPIKE™ 產品組合一起使用而設計 是一個強大且包容的工具，可幫助教師促進參與式、實踐性的 STEAM 學習。樂高®教育 SPIKE™ Essential 和樂高®教育 SPIKE™ Prime 鼓勵各個學習水平的學生從簡單的探索轉向透過拼搭和編碼來應對日益複雜的現實世界挑戰。
免責聲明：WebCatalog 與 Spike LEGO Education 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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