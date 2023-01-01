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SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間

目錄:

Business
Digital Sales Room Software
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