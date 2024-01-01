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Smart Assessor 是傑出電子檔案技術的市場領導者，追蹤學徒標準、培訓、國家職業資格、AEB、SQA、商業課程等整個學習過程的進展。 Smart Assessor 具有「開箱即用」的框架資格和標準，可輕鬆適應設計客製化的雇主課程。 Smart Assessor 電子檔案袋供學徒、雇主、評估員、導師、培訓師、品質保證者和經理使用，以追蹤知識、技能和行為的進展，管理20% 的脫崗培訓，監控入口網站評估，消除紙本檔案袋，並符合Ofsted 審計合規性儀表板。 屢獲殊榮的線上作品集，供學習者與評估員、導師和教師合作，無紙化完成課程。學習者可以證明他們的技能、知識和行為，並由評估員和雇主進行電子審查。雇主標準透過終點評估的入口網站來追蹤進度，框架追蹤單元進度，確保成功及時完成。 主要功能包括電子表格、數位簽名、離線應用程式、智慧網路會議室、數位證據庫、線上資源、以學習者為中心的活動、線上互動式學習計畫、雇主儀表板、網關管理器、課程範本、內部品質保證抽樣計劃、審查排程器、技能掃描、EILP、進度圖和更多豐富的功能，讓您的交付更加出色。

網站： smartassessor.co.uk

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