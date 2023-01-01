Dr Frost Maths
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全程支持學習者。 提供 1000 個問題產生器（稱為關鍵技能）和 40000 多個考試題以供更廣泛的練習，滿足各個年齡層的學習者的需求。 支援完整的工作原理和工作範例影片。 透過內部、考試委員會和學校製作的課程進行順序和支架式學習。
網站： drfrostmaths.com
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