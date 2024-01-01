SimpSocial

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SimpSocial 知道現代聯絡中心程式應該是什麼樣子：快速、可擴展且充滿有用的功能。它為銷售和支援團隊提供了滿足配額和快速完成更多交易所需的資源。它透過提供一體化軟體來實現這一目標，使銷售團隊能夠以消費者喜歡的方式與消費者溝通：透過電話、簡訊、電子郵件或社群媒體。 SimpSocial 的多點觸控順序行銷平台旨在確保您的汽車銷售線索得到更快、更長的處理，並且使用最少的資源！它與所有主要 CRM 無縫集成，使其成為將銷售額提高 10 倍的必備工具。對於任何團隊（無論大小）來說，切換到 SimpSocial 都很簡單。 SimpSocial 是一種生產力工具，可讓您自動化工作流程。如果您使用觸發器，您將花更多時間建立客戶關係，而不是在手機上追趕客戶。此外，可以透過任何電腦聯繫潛在客戶，因為 SimpSocial 可以處理將各種管道的潛在客戶合併到單一智慧平台中的繁瑣任務。現在更好的是，我們專注於一種革命性的方法來產生潛在客戶：透過簡訊和電話進行大規模潛在客戶回應。您想了解有關 SimpSocial 的更多資訊以及它可以為您做些什麼嗎？
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