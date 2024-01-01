替代項 - SimpSocial
ConnectWise Manage
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ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
ConnectWise Home
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ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
AnswerConnect
answerconnect.com
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Futwork 使公司能夠擴大其外撥團隊，而無需增加任何固定成本。
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24/7 為銷售和行銷團隊提供領先的資格服務。透過潛在客戶捕獲、資格認證和預約預訂，提高您的轉換率並提高您的投資報酬率。
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Slingshot 是領先的接聽服務和客戶支援，為家庭服務、害蟲和草坪專業人士提供服務 - 每次電話、聊天、簡訊或線索。
Go Answer
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在 Go Answer，我們專注於提供一系列專業接聽服務，包括虛擬接待員和電話接聽、提供接單或技術支援的入站聯絡中心、託管即時網路聊天以及法律受理服務。我們服務於零售和電子商務、法律、醫療、房地產和物業管理、酒店和教育等多種行業。立即開始 30 天無風險試用。提及您在 G2 上看過我們，第一個月可享 50% 的折扣！
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我們是一個廣告轉換平台。作為一家技術支援的服務企業，我們提供的服務包括潛在客戶捕獲、潛在客戶資格認證、預約設定和聘用合約簽署。我們用於實現此目的的工具包括即時聊天、語音呼叫中心、虛擬助理和簡訊通訊。我們提供的工具是高度可客製化的，使我們的服務能夠隨著客戶的擴大而發展。我們經過行業培訓的代理為每位客戶提供 24/7 的專業知識。我們的目標是在我們的利基市場中為客戶提供最以支援為中心的全面解決方案。