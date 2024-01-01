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Sigma 是一款屢獲殊榮的現代商業智慧 (BI) 和分析平台，專為雲端而建置。借助 Sigma，任何人都可以使用他們已知的電子表格函數和公式來探索雲規模的即時數據，直至最細微的細節。我們熟悉的類似電子表格的介面將 SQL 的全部功能交付給任何用戶，同時保持雲端資料倉儲中資料的新鮮和安全。數據優先的公司使用 Sigma 來幫助其員工、客戶和合作夥伴擺脫儀表板的限制，自行探索數據，從而做出更好、更快的決策。我們的軟體旨在利用雲端資料倉儲的效能來組合資料來源並立即分析數十億行資料 - 無需編碼。

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