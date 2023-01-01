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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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使用即時電子轉帳只需 10 分鐘即可免費購買您的第一個比特幣或以太幣。 Shakepay 是加拿大人以 0 美元佣金買賣比特幣和以太坊的最簡單方式。你不投資比特幣，你擁有比特幣。加入 Shakepay，我們的使命是創造開放的途徑來累積財富，並迎來比特幣黃金時代。

網站： shakepay.com

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