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Sendmea 是一個創新的線上影片評論平台，旨在幫助企業透過客戶評價利用社會證明的力量。透過使企業能夠收集、管理和展示真實的影片評論，Sendmea 有助於提高潛在客戶的品牌信譽和信任度。在當今的數位時代，社會認同對於品牌來說是無價的。當潛在客戶看到滿意客戶的真實影片評價時，他們更有可能信任該品牌並購買。這就是 Sendmea 的閃光點 - 它為企業提供了一個快速收集和展示這些強大的推薦的平台。該平台提供了一種收集有價值回饋的獨特方式，能夠自訂審核表單以提出與您的業務相關的具體問題。一旦影片評論獲得批准，它們可以顯示在企業的自訂評論頁面上並在社群媒體上分享，進一步擴大品牌的影響力和可信度。
目錄:
Business
評審管理軟體

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