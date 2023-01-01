SCRAIM 是一個完整的專案管理 SaaS，基於先進的方法和智慧決策支援機制。我們是在提供流程改善諮詢時首先註意到的難題的解決方案。我們的客戶一次又一次地遇到同樣的問題，客戶來自各個活動領域。主要原因是缺乏標準化所有團隊最佳實踐的流程，導致專案延誤甚至失敗。

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