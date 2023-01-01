讓孩子們做好上學的準備是一天中最糟糕的部分。 School Morning Routine 這個應用程式可以幫助您讓孩子做好準備，而不會造成任何混亂。這樣您就可以再次享受家人相處的早晨了。 為什麼早上 9 點你會覺得自己跑了一場馬拉松？孩子想做正確的事（嗯，大多數時候）。但他們很容易忘記並分心。因此，要按時將他們趕出家門，你就必須嘮叨、責罵和爭論。直到整個早上都變得瘋狂混亂。

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