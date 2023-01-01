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Salescomp 可以透過自動化您的銷售薪酬流程來讓您的生活更輕鬆。佣金和激勵計劃的會計和管理由 salescomp 根據許多可調整的規則（包括員工指定、期限和交易類型）自動化。此外，該軟體還為銷售人員提供了對先前收入和預計收入的全面分析。因此，銷售人員可以根據預期達成的協議獲得薪酬估算，從而為各種薪酬方案做好準備。銷售人員可能會因此受到鼓勵和激勵，以實現他們真正的收入潛力。現在，您可以擺脫所有容易出錯的手動電子表格，如果您向銷售團隊提供準確、透明的付款，他們會感到更有自信。

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