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QCommission 是一款功能強大、靈活的銷售佣金軟體。它可以準確計算銷售人員的薪酬，並減少與電子表格和手動方法相關的錯誤。它允許您在佣金期結束後立即計算佣金，從而節省大量時間。它可以詳細、清晰地傳達計算出的佣金。 QCommission讓薪酬管理員在系統中建立收款人、產品、客戶、計劃、激勵、配額、支付頻率等。它允許建立各種激勵的記入和計算規則。它有助於將績效交易輸入或導入系統並根據需要頻繁計算激勵。績效交易可以根據需要頻繁地進行處理、記入和計算，甚至一天多次。可以在系統中對交易進行調整和處理。完整且全面的報告能力允許使用者以非常詳細的形式報告所有計算。 QCommission 符合 GDPR、SOC 的要求，並且能夠證明合規性。

網站： qcommission.com

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