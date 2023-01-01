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Yves Saint Laurent SAS，也稱為 Saint Laurent 和 YSL，是一家法國奢華時裝公司，由 Yves Saint Laurent 和他的合夥人 Pierre Bergé 於 1962 年創立。該公司專注於高級時裝、成衣、皮革配件和鞋類。其化妝品系列 YSL Beauty 隸屬於歐萊雅 (L'Oréal)。

網站： ysl.com

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